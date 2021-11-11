В Литве украинцы попались на перевозке нелегалов

Пограничники Литвы задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов. Фото: delfi.lt

Пограничники Литвы задержали двух украинцев, перевозивших по территории страны нелегальных мигрантов.

Попались дельцы на территории Калварийской пограничной заставы, сообщила Божена Заборовская-Зданович из Министерства внутренних дел, передает Delfi.

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"Задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов. Дело расследуют как нелегальную перевозку иностранцев, которые не имеют права жить в Литве или нелегально пересекли границу страны", - заявила она.

Задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Он вводится впервые в истории Литвы после провозглашения независимости.