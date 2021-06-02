Шестеро детей искалечились в масштабном столкновении

На Херсонщине произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. В результате пострадали трое взрослых и шестеро детей. Фото: скриншот с видео

На трассе между населенными пунктами Гопры и Алешки на Херсонщине произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей.

В результате пострадали девять человек, из них шестеро - дети. 7-летний мальчик в тяжелом состоянии, рассказал Юрий Шашкин, врач медицины неотложных состояний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп

"Мы госпитализировали двух - 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с матерью и 3-месячную девочку с матерью - в областную детскую больницу. Еще троих детей 4 и 8 лет в Голопристанскую больницу", - рассказал Юрий Шашкин, передает "Сегодня".

Предварительно, авария произошла из-за водителя автомобиля Volkswagen с прицепом, который разворачивался на дороге, не подав сигнала. В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.

В Харьковской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Hilux и Daewoo Lanos. 59-летний водитель Daewoo и две его пассажирки погибли на месте. Пострадал также 52-летний водитель Toyota, он в больнице.