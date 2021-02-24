Сергей Стерненко нашелся в СИЗО

Осужденный на 7 лет активист Сергей Стерненко находится в СИЗО Одессы. Фото: hromadske.ua

Активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы, находится в СИЗО Одессы.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем. Но в каком именно СИЗО не уточнил, передает "Цензор.НЕТ".

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Вчера Найем заявил, что не знает, где находится Стерненко.

После оглашения приговора в СИЗО его не доставили, и местонахождение его было неизвестно. Ответов адвокатам не давали.

Накануне адвокаты подали заявление о применении мер безопасности в отношении Сергея Стерненка. За нападениями на него стояли представители правоохранительных органов Одессы, по мнению защиты. И пребывание Сергея в местном СИЗО несет реальную угрозу его жизни и здоровью. Поэтому адвокаты подали соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы с просьбой перевести Стерненка в Киев.