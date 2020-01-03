"Сердце матери запускали 17 минут" - подробности смертельного пожара, в котором погибли дети

В Запорожской области при пожаре погибли двое маленьких братьев. Фото - ТСН

Появились подробности пожара в многоэтажке в Токмаке на Запорожье, в которой погибли маленькие братики. По уточненной информации мальчикам было 1,5 и 4 года. Их без сознания вместе с 27-летней матерью нашли в соседской квартире.

У них могло загореться от окурка или свечи, поскольку 2 недели назад из-за долгов коммунальщики отрезали их жилье от электричества, говорится в ТСН.

"Забегает Кристина с детьми. И моментально столб дыма пошел. Хватаю фонарик, потому что уж ничего не видно. Говорю, что Кристина хватай детишек и за мной. И я слышу топот. Я на второй этаж спускаюсь, голову поднимаю наверх, а их нет. Я пожарным сказал, что там женщина с двумя детьми", - вспоминает сосед Павел Калькис.

Мать с детьми нашли в углу соседской комнаты. В больницу были доставлены в состоянии клинической смерти из-за отравления продуктами горения. Сердце матери удалось запустить на 17-й минуте реанимационных мероприятий. Сейчас она на искусственной вентиляции легких, а вот спасти малышей уже не смогли.

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"Уже смерть мозга была, но мы все равно пытались этих детей реанимировать. Мы пытались все же восстановить сердечную деятельность, дыхание, проводить реанимационные мероприятия - но уже было все поздно", - говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Токмакской городской больницы Николай Олейник.

Квартира Кристина выгорела дотла. В соцслужбе говорят, что эта семья находилась у них на учете. Женщине неоднократно выносили предписания, а как-то даже забирали старшего сына. Но впоследствии вернули - несмотря на не всегда адекватное поведение, детей она обожала, потому что сама выросла в интернате. Дети всегда были чистые, здоровые и ухоженные. За три часа до трагедии женщина сама забежала в соцслужбу. Очевидно, чтобы никто не пришел домой и не узнал о отключенном электричестве, говорит начальник Токмакской службы по делам детей Галина Чуб.

"Она пришла ко мне сообщить, что она трезвая, все хорошо, дети дома с сожителем, а она пробегала мимо, забежала, дыхнула на меня, абсолютно трезвая", - говорят в соцслужбе.

Что было потом никто не знает. Соседи говорят, и Кристина, и ее сожитель злоупотребляли спиртным. Возможно, женщина уснула, а когда проснулась от детского плача, квартиру уже охватил огонь.

Сожитель женщины появился, когда спасатели уже почти потушили пламя. По словам людей, у него был пакет с водкой. Где мужчина - неизвестно. Пострадавшая женщина до сих пор без сознания и о смерти детей еще не знает. Похоронами детей занимается их дедушка.

Квартира в одной из многоэтажек в городе Токмак Запорожской области загорелась вечером 2 января. Следователи открыли уголовное производство.