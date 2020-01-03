"Сердце матери запускали 17 минут" - подробности смертельного пожара, в котором погибли дети

 
Ексклюзивы
1/5
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 1323
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1233
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2106
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2160
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3168
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1611
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
4
4
3
3
Под Киевом трагически погиб 36-летний спасатель
Под Киевом трагически погиб 36-летний спасатель
Подростки жестоко избили металлическими прутьями бездомных
Подростки жестоко избили металлическими прутьями бездомных
Жители дома нашли в петле своего соседа
Жители дома нашли в петле своего соседа
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
Дети катались в машине и устроили аварию
Дети катались в машине и устроили аварию
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Женщина потеряла лошадей посреди города
Женщина потеряла лошадей посреди города
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1206
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1233
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3168
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 783
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 21:19

"Сердце матери запускали 17 минут" - подробности смертельного пожара, в котором погибли дети

  Комментировать
&quot;Сердце матери запускали 17 минут&quot; - подробности смертельного пожара, в котором погибли дети
В Запорожской области при пожаре погибли двое маленьких братьев. Фото - ТСН

Появились подробности пожара в многоэтажке в Токмаке на Запорожье, в которой погибли маленькие братики. По уточненной информации мальчикам было 1,5 и 4 года. Их без сознания вместе с 27-летней матерью нашли в соседской квартире.

У них могло загореться от окурка или свечи, поскольку 2 недели назад из-за долгов коммунальщики отрезали их жилье от электричества, говорится в ТСН.

"Забегает Кристина с детьми. И моментально столб дыма пошел. Хватаю фонарик, потому что уж ничего не видно. Говорю, что Кристина хватай детишек и за мной. И я слышу топот. Я на второй этаж спускаюсь, голову поднимаю наверх, а их нет. Я пожарным сказал, что там женщина с двумя детьми", - вспоминает сосед Павел Калькис.

Мать с детьми нашли в углу соседской комнаты. В больницу были доставлены в состоянии клинической смерти из-за отравления продуктами горения. Сердце матери удалось запустить на 17-й минуте реанимационных мероприятий. Сейчас она на искусственной вентиляции легких, а вот спасти малышей уже не смогли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока матери развлекались, в огне погибли 4 ребенка

"Уже смерть мозга была, но мы все равно пытались этих детей реанимировать. Мы пытались все же восстановить сердечную деятельность, дыхание, проводить реанимационные мероприятия - но уже было все поздно", - говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Токмакской городской больницы Николай Олейник.

Квартира Кристина выгорела дотла. В соцслужбе говорят, что эта семья находилась у них на учете. Женщине неоднократно выносили предписания, а как-то даже забирали старшего сына. Но впоследствии вернули - несмотря на не всегда адекватное поведение, детей она обожала, потому что сама выросла в интернате. Дети всегда были чистые, здоровые и ухоженные. За три часа до трагедии женщина сама забежала в соцслужбу. Очевидно, чтобы никто не пришел домой и не узнал о отключенном электричестве, говорит начальник Токмакской службы по делам детей Галина Чуб.

"Она пришла ко мне сообщить, что она трезвая, все хорошо, дети дома с сожителем, а она пробегала мимо, забежала, дыхнула на меня, абсолютно трезвая", - говорят в соцслужбе.

Что было потом никто не знает. Соседи говорят, и Кристина, и ее сожитель злоупотребляли спиртным. Возможно, женщина уснула, а когда проснулась от детского плача, квартиру уже охватил огонь.

Сожитель женщины появился, когда спасатели уже почти потушили пламя. По словам людей, у него был пакет с водкой. Где мужчина - неизвестно. Пострадавшая женщина до сих пор без сознания и о смерти детей еще не знает. Похоронами детей занимается их дедушка.

Квартира в одной из многоэтажек в городе Токмак Запорожской области загорелась вечером 2 января. Следователи открыли уголовное производство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сердце матери запускали 17 минут" - подробности смертельного пожара, в котором погибли дети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 36558
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 28975
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 28666
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 1 Просмотров: 22320
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 13797
Происшествия
Во время пожара в клубе пострадали дети
Во время пожара в клубе пострадали дети Просмотров: 342
Под Киевом трагически погиб 36-летний спасатель
Под Киевом трагически погиб 36-летний спасатель
3
 Просмотров: 1143
В Италии нашли мертвой украинку
В Италии нашли мертвой украинку Просмотров: 2665
20-летний мужчина получил пожизненное за убийство товарища и его матери
20-летний мужчина получил пожизненное за убийство товарища и его матери Просмотров: 441
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
 Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
17
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
8
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
7
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
3
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
3
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 784
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua