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среда, 13 мая 2020 12:27

Семеро на одну: полицейские установили всех причастных к избиению 19-летней девушки

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Сообщение о том, что в с. Феськи Золочевского района Харьковской области знакомые избили девушку, в полицию поступило 11 мая.

Потерпевшей - 19 лет. Полицейские установили всех семерых участников избиения, среди них были несовершеннолетние, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: facebook.com/cyber.hnuvs
  На Харьковщине компания устроила расправу над подругой
На Харьковщине компания устроила расправу над подругой

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"Семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили по очереди телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Виновникам грозит штраф, общественные или исправительные работы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Компания устроила расправу над подругой, которая якобы распространяла о них сплетни. Инцидент произошел в выходные. На выложенном видео видно, как участники конфликта наносят жертве удары по голове и шее. Затем один из участников заставляет девушку встать на колени и просить прощения. Выяснилось, что девушка, над которой издеваются подростки, имеет инвалидность.

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