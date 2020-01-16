Семейный врач входил в банду наркоторговцев

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В Белой Церкви на Киевщине разоблачили 4-х злоумышленников, которые занимались сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, в частности, метадон, клофелин, димедрол и соннат.

В банду входил врач семейной практики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Медработник незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного пользования, чтобы получить их в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники продавали их наркозависимым", - говорится в сообщении.

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Полицейские сделали 4 оперативные закупки и провели 6 обысков, во время которых изъяли наркотические средства, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Двух подозреваемых задержали. Следствие по делу продолжается.

В Ивано-Франковской области врач-психиатр торговал наркотиками. Его задержали после того, как он продал покупателю 25 граммов марихуаны одного из самых известных сортов. В свое время врач через интернет приобрел семена конопли сорта "Северное сияние" и засеял зерна в собственном хозяйстве.