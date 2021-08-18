Семейный врач "коллекционировал" детскую порнографию

В Одессе разоблачили 59-летнего семейного врача, который хранил десятки порнографических фото с детьми. Фото: npu.gov.ua

В Одессе разоблачили 59-летнего семейного врача, который хранил десятки порнографических фото с детьми.

Запрещенный контент изъяли для проведения судебно-искусствоведческой экспертизы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время осмотра помещения у мужчины нашли несколько терабайт порнографического контента, среди которых два десятка порнографических фотографий с несовершеннолетними", - сказано в сообщении.

Медику грозит до шести лет лишения свободы. Также ему могут запретить заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.

В Днепре задержали 59-летнего педагога, который изготавливал и продавал детскую порнографию. К созданию видео с "клубничкой" привлекал своих воспитанников. Жертв было несколько. Последней оказалась 15-летняя жительница Каменского.