Селяне пострелялись за землю: первые подробности

На Николаевщине произошла стрельба в результате земельного конфликта. Есть раненые. Фото: npu.gov.ua

В селе Новоингулка на Николаевщине произошла стрельба вечером 13 мая около 21:30. Ранения получили два человека.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами людей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта. Пострадавшие доставлены в больницу. Степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается", - сказано в сообщении.

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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех причастных к указанному преступлению.

В силу введена специальная полицейская операция.

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