Селяне пострелялись за землю: первые подробности

В селе Новоингулка на Николаевщине произошла стрельба вечером 13 мая около 21:30. Ранения получили два человека.
По предварительной информации, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами людей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта. Пострадавшие доставлены в больницу. Степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается", - сказано в сообщении.
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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех причастных к указанному преступлению.
В силу введена специальная полицейская операция.
Полицейские Ивано-Франковской области задержали мужчину, который стрелял на автозаправке. Происшествие случилось в селе Черемхов - неизвестный ранил двух человек и скрылся на авто. Нападавшим оказался 33-летний житель Коломыи.
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