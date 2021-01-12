Шел пешком из России: на украинской границе задержали рецидивиста

Мужчина шел пешком из России Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Сумского отряда задержали 60-летнего украинца, которого подозревают в серии преступлений.

Мужчина шел пешком из России, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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"Сегодня пограничники Сумского отряда задержали 60-летнего украинца, который подозревается в совершении ряда уголовных преступлений. Пожилой мужчина пешком возвращался из России через пункт пропуска "Бачевск". Во время проверки документов сработала одна из баз данных пограничников. Охранники границы сразу приняли необходимые меры для его задержания", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина находится в розыске за создание преступной банды и участие в ней. Также злоумышленник пользуясь служебным положением, присваивал имущество.

В дальнейшем рецидивистом будет заниматься полиция.

В Житомирской области местные и закарпатские правоохранители задержали мужчину, который совершил разбой и 8 лет скрывался от следствия.