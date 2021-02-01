Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина

В Днепре самоубийца искалечила прохожего. Фото: t.me/hyevuy_dnepr

34-летний мужчина, которому на голову упала женщина с 14-го этажа дома №19А на бульв. Платонова в Днепре, находится в областной больнице им. Мечникова.

У него перелом позвоночника и другие травмы, состояние тяжелое, рассказал главврач медучреждения Сергей Рыженко.

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"У пациента перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие многочисленные переломы. Он находится в отделении политравмы. Говорит, что, кроме удара, больше ничего не помнит. Никакого отношения к погибшей женщине он не имеет. Просто шел на работу", - рассказал он, передает nashemisto.dp.ua.

Происшествие случилось в Днепре на жилом массиве Тополь-3 сегодня, 1 февраля. Сообщалось, что самоубийца упала на мужчину, который выходил из подъезда и оба погибли на месте.