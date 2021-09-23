"Сегодня ваш последний день" - школе Днепра угрожают пермским сценарием

В Днепре школу №136 проверили правоохранители из-за угроз в TikTok и подозрительного мужчины с оружием.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Фото: facebook.com/humanipolicy

Неизвестный выложил в соцсеть видео с угрозами вроде "Сегодня ваш последний день". Профиль пользователя сейчас заблокирован.

Также 21 сентября ученики заметили возле школы подозрительного мужчину с оружием.

"По словам детей, он держал дробовик. В школу ни одна подозрительная личность не заходила. Администрация сообщила в полицию о подозрительном лице. К НПО направили патрульную полицию. Территорию школы проверили", - говорится в сообщении.

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Администрация школы просит успокоить детей. А в случае получения любой дополнительной информации - звонить по телефону 0(66) 747 17 63.

"Сообщение в ТикТок уже заблокированы. Проводят следственные действия. 22 сентября с 07:00 на территории школы работала оперативная следственная группа. Заявление в киберполицию подали", - отметили в ведомстве.

20 сентября 2021-го 18-летней Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. По уточненным данным погибли шесть человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение. Ранее сообщалось о восьми убитых. Террорист жив, он в реанимации в тяжелом состоянии.