Сегодня попрощаются с убитой Дарьей Лукьяненко

Сегодня, 21 июня, в Ивановке Одесской области попрощаются с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко.
Траурная церемония начнется в 12:00. Об этом накануне сообщила в Instagram ее сестра Марина.
Также объявлен сбор помощи небогатой семье на организацию похорон. К одесситам обратился председатель Ивановской районной госадминистрации в Одесской области Виктор Лобач.
"Ивановская РГА выделила 10 тысяч гривен для семьи трагически погибшей Даши Лукьяненко. Сами работники РГА также собирали деньги и передали на похороны девочки", - сообщил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель 11-летней Дарьи Лукьяненко: кто покрывал убийцу
Также он сообщил карточный счет отца погибшей Даши - Сергея Лукьяненко: 4188 3701 3253 1552 Райффайзен Банк.
"Обращаюсь ко всем, кто может, поддержите не только на словах семью в столь трудное время, чтобы они смогли достойно проводить в последний путь нашу Дашу, которая так мало пожила на этом свете, ни перед кем невиновата, но приняла такую страшную смерть", - говорится в сообщении.
Накануне под усиленной охраной в Ивановку из Одессы привезли подозреваемого в убийстве девочки Николая Тарасова. На месте были проведены следственные эксперименты. Уже сегодня, 21 июня, подозреваемому должны избрать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.
Комментарии