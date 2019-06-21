Сегодня попрощаются с убитой Дарьей Лукьяненко

Автор: instagram.com/m.lukjanenko Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня по дороге в школу. Через неделю ее нашли убитой в выгребной яме во дворе односельчанина

Сегодня, 21 июня, в Ивановке Одесской области попрощаются с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко.

Траурная церемония начнется в 12:00. Об этом накануне сообщила в Instagram ее сестра Марина.

Также объявлен сбор помощи небогатой семье на организацию похорон. К одесситам обратился председатель Ивановской районной госадминистрации в Одесской области Виктор Лобач.

"Ивановская РГА выделила 10 тысяч гривен для семьи трагически погибшей Даши Лукьяненко. Сами работники РГА также собирали деньги и передали на похороны девочки", - сообщил он.

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Также он сообщил карточный счет отца погибшей Даши - Сергея Лукьяненко: 4188 3701 3253 1552 Райффайзен Банк.

"Обращаюсь ко всем, кто может, поддержите не только на словах семью в столь трудное время, чтобы они смогли достойно проводить в последний путь нашу Дашу, которая так мало пожила на этом свете, ни перед кем невиновата, но приняла такую ​​страшную смерть", - говорится в сообщении.

Накануне под усиленной охраной в Ивановку из Одессы привезли подозреваемого в убийстве девочки Николая Тарасова. На месте были проведены следственные эксперименты. Уже сегодня, 21 июня, подозреваемому должны избрать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.