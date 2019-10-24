Сдавали помещения за 1 грн - столичные экс-чиновники попались на преступлении

Преступники присвоили 230 млн грн. Фото: ssu.gov.ua

Четыре бывших чиновников Киевской областной государственной администрации нанесли государству ущерб на 232 млн грн.

Они сдавали в аренду помещения в центре Киева за 1 гривну в год, сообщает пресс-служба СБУ.

"За 1 гривну в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров. Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разницу направляли не в госбюджет Украины, а в карманы фигурантов дела", - сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.

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Бывшим чиновникам объявлено о подозрениях в совершении преступления.

На взятке задержали двух инспекторов Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области. Они получили $ 15 тыс. от представителя предприятия за указание в акте налоговой проверки только несущественная нарушений.