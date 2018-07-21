СБУ задержала ДНРовця, который собирался взорвать поезд

Служба безопасности Украины задержала диверсанта ДНР, что пытался взорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Злоумышленника обнаружили на железнодорожной станции "Основа" в Харькове.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время живет на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
У злоумышленника было изъято гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.
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Правоохранители установили, что с 2002 года диверсант отбывал в исправительной колонии 14-летний срок лишения свободы за умышленное убийство человека по предварительному сговору группой лиц.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Террорист ДНР Владимир Бакланов добровольно сдался СБУ и рассказал о российских офицеров-кураторов, которые поставляли оружие боевикам на Донбасс.
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