СБУ разоблачила агитаторов, которые через Интернет призывали захватить государственную власть и нарушить границы

СБУ блокировала деятельность агитарорив, которые распространяли через интернет призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны и захвата государственной власти.

Чтобы распространять свою интернет-агитацию, злоумышленники создали и использовали ряд профилей в социальных сетях, сообщили в прессслужбе СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

В районе проведения операции Объединенных сил, СБУ разоблачила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Через интернет агитатор призвал к изменению границ государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

На Закарпатье киберспециалисты СБУ разоблачили жителя Межгорья, который призвал к захвату государственной власти и изменению границ госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". Также злоумышленник распространял в интернете дискриминационные материалы по различным национальным меньшинствам, проживающих на территории страны.

В Черниговской области Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Во время обысков по месту жительства агитаторов, правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а у одного из них - огнестрельное оружие без соответствующих документов.

Агитаторам объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Кибер-специалисты Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы. Об этом СБУ сообщила в понедельник. В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 главным центром специальной службы главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они базируются на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.