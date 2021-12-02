СБУ прокомментировала заявление ФСБ РФ о "задержании" украинских шпионов и террориста

В российской ФСБ заявили о задержании двух якобы агентов СБУ и одного якобы агента ГУР МОУ. Фото: СБУ

Информация российской Федеральной службы безопасности о задержании трех "шпионов" украинских спецслужб является фейком.

Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, пишет "Украінська правда".

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют определенную роль. Напоминаем, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за девять месяцев этого года мы разоблачили около 50 таких агентов, двух из них - "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД проверяет информацию о задержании украинских "шпионов" российской ФСБ

Добавил, что в ноябре СБУ разоблачила кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины. Поименно установили офицеров ФСБ и перехватили их разговоры.

"Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - отметил Дехтяренко.

2 декабря в ФСБ РФ заявили о задержании двух агентов Службы безопасности Украины и одного Главного управления разведки Министерства обороны. Зиновий Коваль и его сын Игорь якобы собирали информацию. Их обвиняют в фото- и видеосъемке стратегически важных предприятий жизнеобеспечения. Третий задержанный якобы готовил теракт. Все задержанные якобы дали показания.