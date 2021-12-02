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четверг, 02 декабря 2021 11:05

МИД проверяет информацию о задержании украинских "шпионов" российской ФСБ

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Автор: unn.com.ua
 

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании российской ФСБ троих украинцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет УНИАН.

По его словам, посольству поручили проверить информацию, которую распространили.

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2 декабря в ФСБ РФ заявили о задержании двоих агентов Службы безопасности Украины и одного Главного управления разведки Министерства обороны. Зиновий Коваль и его сын Игорь якобы собирали информацию. Их обвиняют в фото- и видеосъемке стратегически важных предприятий жизнеобеспечения. Третий задержанный якобы готовил теракт. Все задержанные якобы дали показания.

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Дата
02
декабря

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