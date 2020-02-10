СБУ предупредила заказное убийство общественного активиста

В Ровно заказали убийство общественного активиста. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство представителя ровенской общественной организации, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.

Правоохранителям удалось задержать заказчика и киллера, передает пресс-служба СБУ.

"СБУ получила информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона. Правоохранители установили, что активист из-за своей гражданской позиции мешал злоумышленнику наладить сделки с нелегальной добычи янтаря и вырубка лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

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"Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления. Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета "киллера" перед организатором преступления. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Предпринимателя из Хмельницкой заказала его бывшая жена. За преступление предлагала киллеру $ 4,5 тыс.