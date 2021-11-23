СБУ обнаружила мошенников, незаконно оформлявших иностранное гражданство

Контрразведка СБУ обнаружила международную группировку, наладившую механизм получения иностранного гражданства с помощью поддельных документов.
Противоправный бизнес наладили жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца, сообщает СБУ.
Преступники изготовляли фиктивные документы и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди.
Их услуга стоила €5 тыс.
К мошенникам обращались граждане России, жители временно оккупированных территорий Украины, бывшие чиновники местных органов самоуправления.
В ходе обысков изъяли документы, оригиналы и копии иностранных паспортов, поддельные печати и штампы и другие доказательства преступной деятельности.
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Продолжается досудебное расследование.
В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014 года. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР, сообщает пресс-служба СБУ.
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