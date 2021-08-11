СБУ обнаружила фейковый государственный орган, который раскачивал ситуацию в регионе

В Мелитополе группа лиц пыталась создать фейковую "общину". Фото: СБУ

В Мелитополе Запорожской области СБУ остановила деятельность фейкового государственного органа.

Организаторы "общины" призвали граждан не признавать украинские органы власти. Они основали фейковое самоуправление для расшатывания ситуации в регионе, сообщили в СБУ.

Группа местных жителей провела фиктивное учредительное собрание и выбрала фейкового "уполномоченного общиной".

"Чтобы привлечь в свои ряды единомышленников, злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины", - сообщает СБУ.

Правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственных органов, компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Изъятое направили на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовной статьи "самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица".

Запорожская областная прокуратура сообщает, что правоохранители разоблачили деятельность псевдогосударственного образования "Община города Мелитополь".

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Следствие установило, что в сентябре 2020-го 42-летний житель Мелитополя вместе с единомышленниками пытался сформировать "альтернативный" орган местного самоуправления. Для легитимизации полномочий они выбрали "уполномоченного общиной в делах". Под лозунгами "народовластия" они пытались присвоить полномочия органа местного самоуправления.

1 июня 2021 года СБУ прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые народные советы и силовые структуры в Днепропетровской области. Преступники - сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины. По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".