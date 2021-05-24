СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов

В Черкассах сотрудники СБУ обнаружили и заблокировали работу ботофермы, члены которой работали в интересах России против Украины.

Работу ботофермы поддерживал житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия, сообщает пресс-служба СБУ.

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Мужчина обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

Предпринимателю платили криптовалюта через российские виртуальные платежные системы, которые являются запрещенными в Украине.

Через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 сим-карт мобильных операторов.

Дело открыли по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" УК.

СБУ пресекла деятельность сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе. Они занимались разжиганием межнациональной розни и пропагандой сепаратизма.



