СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов

В Черкассах сотрудники СБУ обнаружили и заблокировали работу ботофермы, члены которой работали в интересах России против Украины.
Работу ботофермы поддерживал житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия, сообщает пресс-служба СБУ.
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Мужчина обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.
Предпринимателю платили криптовалюта через российские виртуальные платежные системы, которые являются запрещенными в Украине.
Через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности Украины.
Во время проведения обыска правоохранители изъяли компьютеры с соответствующим программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 сим-карт мобильных операторов.
Дело открыли по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" УК.
СБУ пресекла деятельность сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе. Они занимались разжиганием межнациональной розни и пропагандой сепаратизма.
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