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четверг, 16 сентября 2021 13:16

Шантажировал и запугивал: 10 школьниц стали жертвами насильника

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Шантажировал и запугивал: 10 школьниц стали жертвами насильника
В Одессе будут судить 49-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 49-летний педофил развращал и насиловал малолетних и несовершеннолетних девочек в течение 2016-2021 годов.

Его жертвами стали 10 школьниц. Шестерых из них он насиловал. Всего установили 26 эпизодов преступления, сообщили в пресс-центре офиса генерального прокурора.

"Обвиняемый для общения использовал псевдоним и фото сына. В социальной сети "ВКонтакте" и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp общался с малолетними и несовершеннолетними девушками. Вел цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и посылал им порнографические изображения и видеозаписи. Войдя в доверие, получал от потерпевших интимные фото. А потом звонил девочкам, назывался полицейским и шантажировал их этими фото", - говорят прокуроры.

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Злоумышленник назначал девочкам встречи, чтобы обсудить и решить ситуацию. А потом насиловал. Иногда снимал это на видео, чтобы и дальше шантажировать.

Досудебное следствие по делу педофила завершили. Обвинительный акт направлен в суд.

Если вину обвиняемого докажут - за развращение и изнасилование малолетних, и распространение порнографии могут посадить на 15 лет или пожизненно.

Мужчину уличили в марте 2021 года. Об издевательствах одна девочка решилась рассказать матери, а та заявила в полицию.

Выяснилось, что девочка познакомилась с педофилом в соцсети, когда ей было 13. Злоумышленник под видом юноши выпросил у нее фотографии интимного характера, а затем шантажировал. Звонил, представлялся сотрудником полиции, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента. И угрожал, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним.

Боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе. А тот ее изнасиловал. Запугивание и насилие над ребенком длилось почти два года.

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