Санитарка украла телефон у пациентки, которая умирала от коронавируса

Смартфон украла санитарка, которой к тому же доплачивали за уход за пациенткой Фото: pixabay.com

В Луцкой городской больнице у женщины, которая умирала от коронавируса, украли телефон.

Дочь пациентки сразу же обратилась к врачам и работникам отделения, однако те заверили, что никто из отделения не мог совершить кражу, пишут "Волынские Новости". Зато вину попытались спихнуть на мужчину, который попал в эту же больницу с интоксикацией алкоголем, но вскоре бежал.

После смерти женщины дочь написала заявление о краже в полицию. Они выяснили, что смартфон украла санитарка, которой к тому же доплачивали за уход за пациенткой.

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"10 января вечером я навещала мать и зарядила ей телефон. Она еще разговаривала, но не могла двигаться, поскольку Covid-19 дал осложнения. Когда ей что-то было нужно, например, попить или позвонить, то она просила санитарок, чтобы ей помогли. Мать находилась в больнице и на Новый год, и во время Рождественских праздников, поэтому я доплачивала санитарке, чтобы та к ней подходила. Ночью с 10 на 11 января мне никто не звонил, а когда я пришла утром, то у матери уже был приступ, отек легких, говорить она не могла", - рассказала дочь пациентки.

Нападение у женщины произошло ночью, но родственникам никто не позвонил и не сказал, что ей совсем плохо.

"Человек умирает, а всем плевать. Пока я с этим всем разбиралась, заметила, что нет телефона, а он всегда лежал на одном месте на тумбе. Я сразу же обратилась к сотрудникам отделения, на что те мне эмоционально ответили, что у них никто ничего не может взять. Мне было непонятно, куда мог деться телефон. Врачи рассказали, что ночью привозили алкоголика откачивать, то, возможно, именно он и украл смартфон, ведь под утро мужчина сбежал. Заведующий отделения сказал мне, чтобы я писала заявление в полиции, но мне было не до этого, поскольку мать уже ни на что не реагировала. В этот день около 18:00 матери не стало", - рассказала женщина.

После того, как женщина написала заявление в полицию, ей 5 февраля перезвонили и сказали, что гаджет нашли. А украла его санитарка, которая ухаживала за пациенткой.

"Я бы на нее никогда не подумала, ведь она была хорошая. Именно она дежурила в ночь с 10 на 11 января. Дело передали в суд. Смартфон у меня, но я не могу даже зайти в мессенджеры, ведь там аккаунты этой санитарки", - рассказывает женщина.

Дочь умершей пациентки шокирована тем, что все это время санитарка ходила с телефоном ее матери и ей было абсолютно все равно, что женщина уже умирает.

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