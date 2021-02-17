Самоубийство 15-летней девушки: что рассказали о школьнице

В Киеве 15-летняя девушка выпала с 16-го этажа дома и погибла на месте. Фото: facebook.com/KyivOperativ

15-летняя девушка, которая выбросилась с 16-го этажа дома в Дарницком районе Киева, переехала в столицу из Чернигова 2 года назад. Жила с бабушкой на ул. Архитектора Вербицкого, 10.

Училась хорошо и занятия в школе не пропускала, однако сегодня на уроки не пошла. Есть свидетели, которые видели девушку в компании местного мальчика за несколько часов до ее гибели. Дети якобы ходили вместе в магазин, сообщает телеканал "Киев".

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Также известно, что девушка вела себя как обычно. Когда заходила в дом - улыбалась, по словам вахтерши. При этом она умышленно поднялась на 16-й этаж, хоть и жила на 5-м. Там оставила вещи - сумку и телефоны.

Правоохранители с киберполиции уже забрали из квартиры погибшей гаджеты, чтобы установить какие-то детали. С юношей, которого видели с погибшей перед смертью, пообщаться пока что не удалось.

В Киеве 15-летняя девушка выпала из общего балкона 16-го этажа дома и погибла на месте. Трагедия произошла сегодня, 17 февраля, на ул. Архитектора Вербицкого.