Самоубийца забил себе в голову гвозди

2 часа медики вынимали гвозди из головы хмельничанина. Фото - Вестник

В Хмельницком 64-летний мужчина хотел покончить с собой и забил в голову 2 гвоздя.

Его вовремя привезли в больницу родственники, сообщает "Е".

"У пациента в голове, на глубину до 4,5 см были забиты гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина сам молотком забил один гвоздь в височную часть головы, а другой - в лоб. Его прооперировали", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Хмельницкой областной клинической больницы Василий Мединский.

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Гвозди не повредили важных структур головного мозга.

"Обычно, подобные случаи заканчиваются смертью. Наш пациент "родился в рубашке". С медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанес себе такие глубокие раны", - говорит нейрохирург.

Известно, что хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

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