Самоубийца в инвалидной коляске стрелял в патрульных

В Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове полицейские спасли мужчину в инвалидной коляске от попытки самоубийства. Но во время переговоров преступник начал стрельбу из стартового пистолета в сторону правоохранителей. В результате один из полицейских получил ожог руки.

Инцидент произошел 6 августа, около 23:00, на ул. Гвардейцев-широнинцев, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина в инвалидной коляске заявил о намерении покончить с собой. При себе он имел нож и пистолет. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя. После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Патрульные изъяли оружие", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина хотел свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Следователи расследуют дело как "угрозу или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа". Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Николаеве мужчина пытался прыгнуть с Широкобальського моста. Самоубийцу спасли патрульные, которые увидели его среди ночи на перилах моста.