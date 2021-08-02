С РФ завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен

Пограничники разоблачили контрабандистов, которые завозили в Украину лекарственные препараты.
Контрабанду на миллионы гривен поставляли из России. Об этом сообщает Государственная пограничная служба
"На границе с РФ в пункте пропуска "Бачевск" задержали автомобиль с фальшивыми лекарственными средствами, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним", - говорится в сообщении.
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В Киеве провели обыски у лиц, которые получали контрабанду и распределяли продукцию в аптеки. В результате обысков обнаружили лекарства с признаками фальсификата.
Правоохранители изъяли более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований. Их стоимость оценивается в миллионы гривен.
В Киеве остановили канал поставки фальсифицированных лекарств на сумму 3 млн грн. Незарегистрированные и некачественные лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы ввозились на территорию Украины без таможенного контроля.
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