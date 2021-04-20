С реабилитационного центра сбежали двое подростков

Полицейские Прикарпатья разыскивают двух подростков, которые вчера сбежали из Ивано-Франковского областного центра социально-психологической реабилитации детей.

Ребята вчера, 19 апреля, около 18:00 ушли из центра. По настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Одного из подростков зовут Дмитренко Романа Богданович. Он 2007 года рождения, житель города Надворная. Другого парня зовут Грибинник Владислав Михайлович. Он 2005 года рождения, житель села Турка Коломыйского района.

Автор: facebook.com/frankivsk.police Ребята вчера, 19 апреля, около 18 часов ушли из центра и по настоящее время их местонахождение неизвестно

Автор: facebook.com/frankivsk.police Полицейские просят всех, кто владеет информацией, которая может помочь найти ребят, обращаться на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0980155424

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Приметы Романа Дмитренко: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Был одет в черные брюки и черную кофту, темную обувь.

Приметы Владислава Грибинника: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Был одет в черные брюки, черный батник, темные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией, которая может помочь найти ребят, обращаться на линию 102 или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0(98)0155424.

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