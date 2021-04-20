С реабилитационного центра сбежали двое подростков

 
Ексклюзивы
1/5
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
Просмотров: 72
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 171
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2016
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11538
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 900
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1143
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1512
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Фото
Все фото
9
9
3
4
3
Ракета врезалась в жилой дом
Ракета врезалась в жилой дом
Мужчина держал дома мощный арсенал
Мужчина держал дома мощный арсенал
Патрульный устроил смертельную аварию
Патрульный устроил смертельную аварию
Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей
Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей
В Киеве зарезали мужчину: первые подробности
В Киеве зарезали мужчину: первые подробности
Видео
Все видео
В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией
В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"
Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"
В разгар карантина в столичном метро подростки шокировали дикой выходкой
В разгар карантина в столичном метро подростки шокировали дикой выходкой
Сотрудника Офиса президента обвиняют в нападении на девочку
Сотрудника Офиса президента обвиняют в нападении на девочку
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 171
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 612
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11538
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 324
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 900
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 279
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 12:36

С реабилитационного центра сбежали двое подростков

  Комментировать

Полицейские Прикарпатья разыскивают двух подростков, которые вчера сбежали из Ивано-Франковского областного центра социально-психологической реабилитации детей.

Ребята вчера, 19 апреля, около 18:00 ушли из центра. По настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Одного из подростков зовут Дмитренко Романа Богданович. Он 2007 года рождения, житель города Надворная. Другого парня зовут Грибинник Владислав Михайлович. Он 2005 года рождения, житель села Турка Коломыйского района.

Автор: facebook.com/frankivsk.police
  Ребята вчера, 19 апреля, около 18 часов ушли из центра и по настоящее время их местонахождение неизвестно
Ребята вчера, 19 апреля, около 18 часов ушли из центра и по настоящее время их местонахождение неизвестно

Автор: facebook.com/frankivsk.police
  Полицейские просят всех, кто владеет информацией, которая может помочь найти ребят, обращаться на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0980155424
Полицейские просят всех, кто владеет информацией, которая может помочь найти ребят, обращаться на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0980155424

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две недели поисков и ни одной версии: бухгалтер исчезла по дороге с работы

Приметы Романа Дмитренко: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Был одет в черные брюки и черную кофту, темную обувь.

Приметы Владислава Грибинника: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Был одет в черные брюки, черный батник, темные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией, которая может помочь найти ребят, обращаться на линию 102 или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0(98)0155424.

В Виннице больше недели разыскивают 24-летнего Михаила Зубчука. Последний раз мужчину видели в ночь на 11 апреля у магазина "Мрия" в микрорайоне Тяжилов. В первые дни оперативных и следственных мероприятий полицейские установили и опросили всех, кто виделся и общался с мужчиной накануне исчезновения. Также воссоздали возможный маршрут его движения, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С реабилитационного центра сбежали двое подростков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
апреля

Ракета врезалась в жилой дом

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 18414
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 14904
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 14482
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 13277
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 11538
Происшествия
В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией
В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией
 Просмотров: 72
Водитель школьного автобуса умер во время перевозки детей
Водитель школьного автобуса умер во время перевозки детей Просмотров: 189
15-летний парень выстрелил себе в рот
15-летний парень выстрелил себе в рот Просмотров: 351
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
 1 Просмотров: 693
Умер 20-летний мужчина, который стрелял в себя при задержании
Умер 20-летний мужчина, который стрелял в себя при задержании Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
1
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1
США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет
1
Ракета врезалась в жилой дом
Голосов: 228
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть