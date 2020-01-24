 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 468
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 468
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 1755
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2997
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5554
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1206
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3906
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
8
11
4
5
3
С реабилитационного центра освободили 30 &quot;рабов&quot;
С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"
Полицейский возглавлял банду грабителей
Полицейский возглавлял банду грабителей
В Киеве зарезали мужчину
В Киеве зарезали мужчину
Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто
Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто
Сожгли офис партии Шария
Сожгли офис партии Шария
Видео
Все видео
"Я тот, кто тебя убьет" - посетитель напал на официантку с ножом
"Я тот, кто тебя убьет" - посетитель напал на официантку с ножом
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Нападение педофила на ребенка попало на видео
Нападение педофила на ребенка попало на видео
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1440
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1764
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3024
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
Просмотров: 153
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
пятница, 24 января 2020 20:08

С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"
8

  Комментировать

В Мариуполе Донецкой области трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин
Фото: dn.npu.gov.ua
В Мариуполе Донецкой области трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин
В Мариуполе Донецкой области трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин
В Мариуполе Донецкой области трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин
В Мариуполе Донецкой области трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин

В Мариуполе Донецкой области из трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин. Группа злоумышленников подбирали людей среди алко- , наркозависимых и бездомных. Удерживали их в доме под названием "Храм", где принуждали к тяжелому труду.

Нахождение пострадавшего в ложном "реабилитационном центре" стоило родным 2 тыс. грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Фигуранты действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции. "Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением", - сказано в сообщении.

Людей под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать - били.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате

"Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года. Оплата за труд, а также за пребывание лиц в "реабилитационном центре" шла на счет главаря преступной группы. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн. При этом сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание", - рассказали в полиции.

Полицейские пресекли деятельность одного из "центров" и установили лиц, содержавшихся здесь раньше. Кроме того, в "реабилитационном центре" полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции за грабеж.

Подозреваемых задержали. Это местные жители в возрасте от 31 до 37 лет. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

"Не будет праздновать никто над нами победу!" - украинские воины отстояли город

Представили первый компьютер Apple

В Петербурге начал выходить украинский журнал

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

Золото назвали крупнейшим национальным бедствием

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 192708
Показали собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 18910
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 18901
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 9036
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 8604
Происшествия
13-летняя школьница родит от отчима
13-летняя школьница родит от отчима Просмотров: 243
Контрактник выстрелил себе в грудь
Контрактник выстрелил себе в грудь Просмотров: 423
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 1 Просмотров: 3789
Ревнивец порезал жену и сам зашил рану
Ревнивец порезал жену и сам зашил рану Просмотров: 873
Убийство 16-летней Дианы Хриненко: сообщили важные подробности
Убийство 16-летней Дианы Хриненко: сообщили важные подробности Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
4
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
3
Сожгли офис партии Шария
3
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
2
Назвали зарплату Зеленского
2
Убийство подруг в Киеве: одна из девушек описала свою смерть в дневнике
Голосов: 280
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua