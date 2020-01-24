С реабилитационного центра освободили 30 "рабов"

Фото: dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области из трудового рабства освободили 30 мужчин и женщин. Группа злоумышленников подбирали людей среди алко- , наркозависимых и бездомных. Удерживали их в доме под названием "Храм", где принуждали к тяжелому труду.

Нахождение пострадавшего в ложном "реабилитационном центре" стоило родным 2 тыс. грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Фигуранты действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции. "Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением", - сказано в сообщении.

Людей под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать - били.

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"Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года. Оплата за труд, а также за пребывание лиц в "реабилитационном центре" шла на счет главаря преступной группы. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн. При этом сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание", - рассказали в полиции.

Полицейские пресекли деятельность одного из "центров" и установили лиц, содержавшихся здесь раньше. Кроме того, в "реабилитационном центре" полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции за грабеж.

Подозреваемых задержали. Это местные жители в возрасте от 31 до 37 лет. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

На Житомирщине в тренинг-центрах под видом реабилитации от алко- и наркозависимости принудительно удерживали 80 человек.