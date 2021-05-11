С перевернутого авто достали труп 10-летней девочки. Еще один ребенок - в больнице

В Черновицкой области в ДТП погибла 10-летняя девочка, еще один ребенок попал в больницу с травмами. Фото: cv.npu.gov.ua

В селе Тарашаны Черновицкой области перевернулся Volkswagen. Погибла 10-летняя девочка. 11-летний мальчик - в больнице.

Авария произошла 10 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Вблизи автозаправочной станции 35-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Авто перевернулось. 10-летняя девочка погибла на месте аварии, мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают причины аварии.

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