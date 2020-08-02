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воскресенье, 02 августа 2020 20:20

С начала года в Украине утонули около 800 человек

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С начала года в Украине утонули около 800 человек
Спасатели призывают быть осторожными на воде. Фото: pexels.com

С начала 2020 году на водных объектах Украины погибли около 800 человек.

Среди них почти 80 детей, сообщает пресс служба ГСЧС Украины.

"К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", - говорится в сообщении.

С начала года спасли около 250 человек, в том числе более 30 детей.

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"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - пишут спасатели.

В Кривом Роге на Днепропетровщине у Гданцевской плотины утонул 65-летний мужчина. Он пытался спасти из воды внучку, которая начала тонуть. Трагедия произошла вечером 26 июля.

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02
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