С искореженного внедорожника спасатели достали женщину

В среду утром, 3 марта, на Большой Кольцевой дороге Киева автомобиль Hyundai врезался в отбойник.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС столицы.

Фото: ГСЧС

"В результате ДТП водителя зажало между сиденьем и панелью приборов. С помощью шанцевого и электроинструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали медикам. Также с помощью бензореза было срезано часть металлического отбойника", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Видео ДТП обнародовала патрульная полиция Киева.