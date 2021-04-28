С 16-летним, который вырезал свою семью, провели следственный эксперимент

16-летнего парня, который убил родителей и 8-летнего брата в Киеве, взяли под стражу без права на залог. Фото: t.me/dkr_npu

16-летнего Максима Сумина из Киева, которого подозревают в убийстве родителей и 8-летнего брата, взяли под стражу без права на залог.

Такое решение сегодня, 28 апреля, принял Дарницкий райсуд столицы.

В суде подросток в содеянном сознался. Говорил, что не осознавал до конца свои действия, но о раскаянии речи не было. В заседании с ним были психолог и государственный адвокат. Последний ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Прокуратура настаивала на аресте.

Также сегодня с подозреваемым провели следственный эксперимент, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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"Во время воспроизведения событий он, среди прочего, сообщил, что до последнего якобы не хотел убивать младшего брата. В рамках расследования будет также назначена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние подростка. Рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного события. Необходимо дождаться выводов экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей", - говорит Надежда Максимец.

Известно, что юноша убил свою семью в прошлый четверг, 22 апреля. Трое суток он жил с телами - выходил из квартиры, готовил себе пищу. А когда бабушка, которая не могла дозвониться к семье, начала стучать в дверь - вылез в окно. По кондиционеру влез в квартиру соседки этажом выше и так убежал.

В Киеве в квартире на ул. Ревуцкого, 44 16-летний парень убил своих родителей и 8-летнего брата. Тела нашли 26 апреля. Тревогу забила бабушка подозреваемого, мать его отца. Рассказала, что три дня не может дозвониться до сына. Вызвала полицию. О подозреваемом известно, что он студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Ранее он не попадал в полицию и не привлекался к ответственности за нарушения.