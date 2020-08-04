Рыбака утопила большая рыбина

На Закарпатье большая рыбина утопила рыбака. Фото: УНИАН

Возле села Горбок Закарпатской области во время рыбалки погиб мужчина.

Рыбина затянула его на глубину - и он утонул. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбаки нашли тело утопленника

"Мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая потянула рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра", - говорится в сообщении.

Водолазы прочесывали дно и нашли тело мужчины, он житель Мукачево. Его достали из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Близ села Большое Устье в Черниговской области мужчина утонул в собственном автомобиле. На берегу реки рыбачила компания. В какой-то момент один из друзей сел за руль своей "Нивы". А потом машина скатилась в реку Десна. 57-летний мужчина выбраться не смог. Доставали его и машину спасатели.