Русский враг преодолел оборону Херсона и прорвался сквозь Антоновский мост

Российские войска прорвали оборону Херсона. Фото: УНИАН

Военные Вооруженных сил Украины, несмотря на мощное сопротивление, потеряли контроль над Антоновским мостом через Днепр в Херсоне.

Вражеские войска Российской Федерации преодолели оборону города, сообщила в Facebook Херсонской ОГА.

После ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, потерян контроль над переправой в город, заявил глава ОГА Геннадий Лагута.

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"Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", – отметил он.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Антоновский мост стал точкой сопротивления украинских защитников в Херсоне. Этот стратегический объект ведет в направлении соседней области, поэтому российский враг пытался взять его как можно скорее. Военные ВСУ до последнего давали мужественный отпор оккупанту. В Херсонскую область тяжелую технику враг опрокинул из оккупированного Крыма. Большие колонны российской военной техники без номеров с буквой "Z" на борту снимали очевидцы. Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка. ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева. 137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.