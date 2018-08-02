Руководство приюта развращает детей

Власти Волынской области уже ищет место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологическое спокойствие

Руководство детского приюта в Рожище Волынской области обвинили в издевательствах и сексуальном насилии над воспитанниками.

Об этом у себя в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

"Детки рассказали, что сам директор и его брат их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их касался за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она не верила", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, на месте уже работает Служба по делам детей. В заведение также должны прибыть руководитель профильного департамента Министерства социальной политики и представители прокуратуры.

Директор этого детского приюта уже находился в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей.

"Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", - заявила омбудсмен.

Власти Волынской области ищут место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологическое спокойствие. Мероприятия проводят во избежание любого давления на воспитанников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют

</ iframe> <span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">﻿ÈB;</span>

В Донецкой области задержали гражданина РФ, который покупал детей для сексуальной эксплуатации.