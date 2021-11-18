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четверг, 18 ноября 2021 11:16

Руководитель украинской шахты финансировал террористов ЛНР

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Руководитель украинской шахты финансировал террористов ЛНР
СБУ разоблачила руководителя волынской шахты на финансировании боевиков ЛНР. Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании боевиков ЛНР.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установили, что один из нынешних руководителей шахты ранее тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году он был назначен на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь".

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"С тех пор злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское чиновник и как предприниматель так называемой ЛНР. В частности, он наладил канал торговли продовольствием в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он уплатил почти 100 тысяч гривен "налога" в бюджет террористов", - говорится в сообщении

Следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование по уголовному производству. Материалы с обвинительным актом направили в суд.

"Должностному госпредприятию инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - добавили в СБУ.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая создавала фейковые страницы в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.

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Дата
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