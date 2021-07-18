Рухнул подъезд многоэтажки, где два года назад погибли восемь человек

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В Дрогобыче Львовской области частично разрушился отселенный жилой дом на ул. Грушевского, 101, где два года назад погибли восемь человек.

Происшествие случилось сегодня, 18липня. Обошлось без жертв, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В четырехэтажном жилом доме, который в настоящее время выселен, разрушилась левая часть второго подъезда. Ранее, 28 августа 2019 года, в этом жилом доме было разрушено правую часть второго подъезда с первого по четвертый этаж", - сказано в сообщении.

Жителей дома отселили после первого обвала еще два года назад. По предварительной информации пострадавших нет, информация уточняется, добавил председатель ОГА Максим Козицкий.

28 августа 2019-го в райцентре Дрогобыч Львовской посыпался второй подъезд четырехэтажки на ул. Михаила Грушевского. Погибли восемь человек 64-летняя Валентина Джуринская и двое ее внуков - 5-летний Давид и 21-летняя Анна; 79-летняя Екатерина Горняк, 80-летняя Евгения Нищук, 42-летний Валерий Пилипца, 57-летний Степан Мысов и 44-летняя Ольга Баран. Разрушилась капитальная стена подвала. Арестовали двух коммунальщиков. Людей отселили в 59 квартир. Их приобрела власть.