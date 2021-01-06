Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор

Пограничникам он рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине Фото: dpsu.gov.ua

В Харьковской области на границе человек спрятался в заснеженном рове от пограничников, но его заметил тепловизор.

Нарушителем оказался гражданин России, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"С помощью оптико-электронных приборов правоохранители обнаружили неизвестное лицо, которое незаконно пересекла границу вблизи населенного пункта Токаревка, что в Дергачевском районе. На задержание нарушителя отправился пограничный наряд, от которого он пытался спрятаться в заснеженном рове. Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера ", - сказано в сообщении.

Нарушителя задержали. Пограничникам он рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине. В нарушение границы его подтолкнули непогашенные кредиты, по которым его ограничили в праве выезда из РФ. Теперь его судьбу будет решать суд.

Пограничники совместно с представителями таможни в пункте пропуска "Гоптовка" задержали женщину с двумя бутылками наркотиков. Женщина шла пешком в Россию и на нее среагировал служебный собака. Наркотики она спрятала за пазуху.