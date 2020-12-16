Прятала за пазухой: на границе поймали 71-летнюю женщину с двумя бутылками наркотиков

Во время объяснений женщина заявляла, что якобы не знала, что переносит Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники совместно с представителями таможни в пункте пропуска "Гоптовка" задержали женщину с двумя бутылками наркотиков.

Женщина шла пешком в Россию и на нее среагировал служебный собака. Наркотики она спрятала за пазуху, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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"Сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, среагировал пограничный служебный пес, натренированный на поиск наркотиков. В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили. Впоследствии под верхней одеждой украинки, а именно во внутренних карманах кофты, были обнаружены 2 небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим. Во время объяснений женщина заявляла, что якобы не знала, что переносит", - сказано в сообщении.

Женщину 1949 года задержали. Продолжается экспертиза.

В Закарпатской области контрабандисты пытались переправить партию сигарет через государственную границу. Для этого решили воспользоваться летательным аппаратом типа автожир.