Контрабандисты пытались гиропланом переправить через границу сигареты

В Закарпатской области контрабандисты пытались переправить партию сигарет через государственную границу. Для этого решили воспользоваться летательным аппаратом типа автожир.

Автожир с пилотом пытался взлететь с окраины села Вышково Хустского района Закарпатья, пишет tsn.ua. До границы - всего 4 км, однако рейс неожиданно для пилота "отменили" украинские пограничники, задержав аппарат буквально на взлете.

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Фото: tsn.ua

Сам пилот, по предварительной информации, принадлежит к силовым структурам. Информацию проверяют. Кроме гироплана, задержаны и "логистический отдел" контрабандного "предприятия": автопарк с 1 грузовика и 3 внедорожников.

В пункте пропуска "Дольск" в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Из задержанного на границе с Беларусью грузовика с селедкой пограничники изъяли сигарет на 10 млн грн.