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воскресенье, 22 ноября 2020 01:53

Украинцев задержали с контрабандой сигарет из Беларуси

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Украинцев задержали с контрабандой сигарет из Беларуси
Из задержанного на границе с Беларусью грузовика с селедкой пограничники изъяли сигарет на 10 млн гривен. Фото: Госпогранслужба Украины

В пункте пропуска "Дольск" в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

"По документам гражданин Украины перевозил сельдь, но, осмотрев уже первый ряд ящиков с этим товаром, пограничники обнаружили, что грузовик полностью упакован табачными изделиями", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Незаконное перемещение табачных изделий через белорусско-украинскую границу удалось разоблачить благодаря оперативным сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

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"Из задержанного на границе с Беларусью грузовика с селедкой пограничники изъяли сигарет на 10 млн гривен. Всего изъято 679 ящиков сигарет белорусского производства общим количеством почти 340 тыс. пачек", - сообщили в ГПСУ.

В Одесской области в грузе бананов из Южной Америки обнаружили 20 кг кокаина. Стоимость наркотиков составляет почти $ 4 млн.

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