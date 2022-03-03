Россияне убили в Харькове наблюдателя ОБСЕ

Харьков после российских обстрелов.

От обстрела российскими войсками Харькова погибла член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.

Об этом сообщила организация.

Наблюдатель умерла от вражеских обстрелов города 1 марта.

"Марину убили, когда она доставляла запасы для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий.

В Харькове и других городах и поселках Украины ракеты, снаряды поражают жилые дома и центры городов, убивая и нанося ранения невинным мирным жителям – женщинам, мужчинам и детям", - заявили в ОБСЕ.

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Организация призвала РФ немедленно прекратить боевые действия и осудила обстрелы агрессором украинских городов.