"Россияне сатанеют. Ночь будет сложной" - Кличко обратился к жителям столицы

Украинские воины готовятся защищать столицу, сказал мэр.

Сегодняшняя ночь в столице Украины снова будет сложной. Киевляне должны провести ее в укрытиях.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Поэтому наши защитники готовятся защищать столицу.

А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях.

Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", - обратился мэр столицы.

Карту бомбоубежищ можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Жители города готовятся дать отпор агрессору, сказал Кличко.

"Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам терробороны. Чтобы вражеские войска не попали в наш город", - рассказал.

Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час, сообщил мэр.

"Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее – с 22.00 до 7.00", - заявил.

Движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. Те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения, напомнил Кличко.

"В столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки.

И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь", - сказал мэр.

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В Киеве начал работать в координационный штаб для обеспечения продовольствием и вещами первой необходимости тех киевлян, которым необходима помощь.

"Бизнес уже помогает. Волонтеры приобщаются. Спасибо всем небезразличным. Собирают помощь киевлянам и в некоторых городах западной Украины", - сообщил Кличко.

В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля, погибли или умерли девять мирных жителей, в том числе один ребенок. Четверо неизвестных и 18 военных и бойцов терробоны. Ранены 106 человек. Из них 47 гражданских. В том числе трое детей.