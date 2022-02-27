Киев продолжает держать оборону – Кличко

С 24 февраля в Киеве погибли или скончались 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. Фото: unn

Столица Украины, Киев продолжает держать оборону.

Российских войск в городе нет. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Наши военные, правоохранители и терборона продолжают обнаруживать и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп".

Именно для безопасности жителей мы ввели комендантский час до завтрашнего утра. Не выходите на улицы. Выйти можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие", - отметил столичный мэр.

Кличко подчеркнул, что Россия обстреливает жилые кварталы в столице и убивает украинцев по всей Украине.

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"В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля, погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных и бойцов терробоны. Ранены 106 человек Из них 47 гражданских. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант", - сообщил он.

Мэр также добавил, что больницы столицы работают в режиме военного времени. Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые.

"На сегодняшний день центры переливания крови обеспечены компонентами крови. Наибольшая потребность – в донорах с отрицательным резусом. Прошу всех, кто может, приобщиться и стать донором. После окончания комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах на улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12", – отметил Кличко.

В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб эксзащитник "Карпат" Виталий Сапило. 21-летний львовянин был командиром танка. Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Оккупанты вовсю пытаются взять Киев, однако украинские военные отражают все атаки по всей стране, уничтожая врагов.