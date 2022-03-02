Россияне прорывались в школу с детьми – Тероборона с большими потерями отбила

В Василькове Киевской области 14 защитников теробороны, полиции и гражданских ценам собственной жизни спасли 300 человек. Среди них дети, женщины и пожилые люди

Об этом сообщили "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

События разворачивались в школе в ночь на 2 марта. Люди были блокированы нападающими в подвале. Диверсантов было четверо.

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"Они заранее записались в ТрО, старший по фамилии Качай использовал позывной трезубец. На помощь подтянулась группа (из подразделения О…) Валентина Манько. Немного погодя подтянулась "Альфа", говориться в посте.

На фото посредине защитник с позывным "Фартовый". Именно он заблокировал нападающих на лестнице и не дал попасть им к детям, добавили в сообщении.

Автор: t.me/zsuwar

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.