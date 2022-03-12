Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1575
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3006
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7686
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7275
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 102531
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6752
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2520
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2808
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6669
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2295
Фото
Все фото
111
3
7
4
3
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Десятки жертв и сотни разрушенных домов: оккупанты бьют по Луганщине
Десятки жертв и сотни разрушенных домов: оккупанты бьют по Луганщине
Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
Видео
Все видео
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 459
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 324
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3042
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4068
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8892
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 801
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 16:59

Спецтема: Война России против Украины

Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове

1 Комментировать
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских. Фото: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

В Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских.

Перехваченный разговор террористов был опубликован в СБУ.

"Из двух тыс. боевиков так называемой "ЛНР", сейчас в живых осталось только 20-25 человек", - говорит оккупант.

Добавляет, если раньше боевикам не разрешали даже в сторону гражданских смотреть, то сейчас дают команды их убивать.

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рыть, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней

Судя по разговору, террорист не знает, в каком городе находится.

"Мы в городе, каком-то военном украинском городе. Здесь дох*я старой техники. Здесь девятиэтажные здания. Сказали, кого кого увидите, всех х*ярить".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 102513
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 68317
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 43870
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 37325
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 31344
Происшествия
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков
111
 Просмотров: 63
Агрессия России всколыхнула Ватикан - Папа предлагает посредничество
Агрессия России всколыхнула Ватикан - Папа предлагает посредничество Просмотров: 486
Кадыровцы расстреливают раненых оккупантов, чтобы не эвакуировать
Кадыровцы расстреливают раненых оккупантов, чтобы не эвакуировать 1 Просмотров: 2691
Зеленский рассказал, сколько в плену российских оккупантов
Зеленский рассказал, сколько в плену российских оккупантов Просмотров: 729
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
4
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
2
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
Голосов: 450
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть