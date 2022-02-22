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вторник, 22 февраля 2022 11:33

Россия заказала четыре теракта в Харькове - СБУ помешала

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Россия заказала четыре теракта в Харькове - СБУ помешала
Спецслужбы предотвратили теракт. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила четыре теракта на территории Харькова, заказанным страной-агрессором Российской Федерацией.

Преступники хотели поджечь церкви московского патриархата, передает Суспільне.

"Мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в Харькове. Мы предупредили представителей УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты, установлено. Сейчас проводят весь комплекс необходимых действий", - сказала спикер СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

В СБУ не подтвердили и не опровергли, что эта запись оперативная.

"Четыре я не сделаю за... Но пару смогу. Я посмотрел - на Холодной Горе можно. Там сзади подобраться и бросить. Можно на "Научной" бросить", - говорит мужчина, обозначенный как гражданин Украины, заказчику из РФ.

Он якобы должен был разбить стекло, облить бензином и поджечь здания. За это он должен получить $1 тыс.

" - За одну церковь - 150. Выполнишь все четыре за ночь - "косарь".

- Я могу. Если бы с братом, подтяну", - говорится в разговоре.

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За бензин и такси россиянин не захотел платить.

Боевик террористической организации ДНР приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт в городе Днепрорудном Запорожской области. Для террористического акта по заданию "спецслужб" ДНР боевик завербовал оперуполномоченнjuj одного из райотделов ГУМВД в области, отметили в ОГП.

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