Россия разработала план захвата банковской системы Украины – СНБО

Российские террористы построили план, чтобы захватить банковскую систему Украины.

Об этом рассказали в центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российские боевики должны установить контроль над Нацбанком и ввести валютный контроль. Кроме этого, в плане предполагалось установление внешнего надзора над коммерческими банками для предотвращения хищения активов и выведения средств за границу.

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Оккупанты должны были подключить банки к российским системам обмена межбанковской информацией и охрану хранилища банков для недопущения их грабежа.

В плане россиян также речь идет о введении 100% репатриации и обязательной продажи валютной выручки экспортеров Нацбанка и прекращении валютообменных операций, замораживании всех валютных вкладов.

Террористы запланировали ввести банковские каникулы с целью недопущения вывода активов и ввести мораторий на: обслуживание иностранных кредитов, перевод прибыли предприятий за границу, вывоз капитала, проведение валютообменных операций.

Международная система срочных денежных переводов наличными Western Union останавливает работу в Российской Федерации и Республике Беларусь. Еще до этого компания сообщала, что осуждает нападение России на Украину и будет помогать украинцам финансово.