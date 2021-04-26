Россия пыталась ослабить Украину на войне через Чехию и Болгарию

Россия хотела ослабить Украину на войне. Фото: slovoidilo.ua

Подтверждается гипотеза о том, что взрывы 2014 года в Чехии были частью долгосрочной операции ГРУ России, направленной на подрыв возможностей Украины по закупке оружия и боеприпасов, критически важных для ее обороны против российских войск и контролируемых Кремлем боевиков на востоке Украины.

Операция, видимо, началась вскоре после июля 2014-го, пишет Bellingcat.

Миссия, которую, вероятно, вели служащие секретной части ГРУ №29155 в Москве, включала несколько смежных операций. Это были взрывы на складах в Чехии, покушение на Эмилиана Гебрева и с растущей вероятностью - по крайней мере один из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии в начале-середине 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира

Эта версия событий подтверждается тем, что диверсионные группы участвовали в чешской и болгарских операциях. Также это подтверждается назначениями членов группы в этих двух странах. Кроме того, телефонные записи, проанализированы Bellingcat, показывают, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на востоке Украины, а также с местными главарями боевиков в 2014-2015 годах.

Эта гипотеза также дает основания считать, что в то время единственная в России крупномасштабная военная деятельность была в Украине. Вероятно, можно ожидать, что подпольные диверсионные подразделения, которые служат в Минобороны РФ, будут уделять первоочередное внимание снижению обороноспособности противников России в военное время.

Данные, рассмотрены Bellingcat, также вызывают сомнения в чешской официальной версии событий, которую совсем недавно продвигал президент Чехии Милош Земан.

После оглашения выводов чешских властей о том, что диверсионные операции в Врбетице были направлены против боеприпасов, принадлежащих болгарском производителю оружия и трейдеру EMCO, которые, согласно чешским официальных источников, предназначались для экспорта в Украину, компания опубликовала заявление для прессы, опровергая эту информацию. Она заявила, что во время взрывов она не собиралась отправлять запасы со складов в Болгарию, ни экспортировать их в любую страну, будь то Украина или Сирия.

В предыдущих сообщениях EMCO заявила, что ее продажи боеприпасов в Украине были ограничены по масштабам и времени.

В субботу, 17 апреля, Чехия объявила, что высылает 18 российских дипломатов, которых она узнала, как шпионов по делу, связанному с огромным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году в городе Врбетице. Целью диверсантов мог быть срыв поставки оружия Украиной. Во время происшествия погибли два человека.