Россия пыталась ослабить Украину на войне через Чехию и Болгарию

 
Ексклюзивы
1/5
Впервые за 35 лет: день взрыва на ЧАЭС жители Припяти встречали на улице - фото
Впервые за 35 лет: день взрыва на ЧАЭС жители Припяти встречали на улице - фото
Просмотров: 360
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 315
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 972
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2196
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2286
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
21 Просмотров: 4689
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 279
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1206
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 234
Фото
Все фото
4
5
4
3
3
Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении
Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении
Мужчина за 100 тыс. грн женил иностранцев с украинками, помогали продажные чиновники
Мужчина за 100 тыс. грн женил иностранцев с украинками, помогали продажные чиновники
Мужчина вступился за жену и получил нож в грудь
Мужчина вступился за жену и получил нож в грудь
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Мужчина облился бензином и отстреливался от полицейских
Мужчина облился бензином и отстреливался от полицейских
Видео
Все видео
Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку
Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Четыре трупа в заброшенном колодце: появилось видео с места трагедии
Четыре трупа в заброшенном колодце: появилось видео с места трагедии
Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео
Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 315
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 279
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 693
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1269
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 720
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 17:53

Россия пыталась ослабить Украину на войне через Чехию и Болгарию

  Комментировать
Россия пыталась ослабить Украину на войне через Чехию и Болгарию
Россия хотела ослабить Украину на войне. Фото: slovoidilo.ua

Подтверждается гипотеза о том, что взрывы 2014 года в Чехии были частью долгосрочной операции ГРУ России, направленной на подрыв возможностей Украины по закупке оружия и боеприпасов, критически важных для ее обороны против российских войск и контролируемых Кремлем боевиков на востоке Украины.

Операция, видимо, началась вскоре после июля 2014-го, пишет Bellingcat.

Миссия, которую, вероятно, вели служащие секретной части ГРУ №29155 в Москве, включала несколько смежных операций. Это были взрывы на складах в Чехии, покушение на Эмилиана Гебрева и с растущей вероятностью - по крайней мере один из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии в начале-середине 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира

Эта версия событий подтверждается тем, что диверсионные группы участвовали в чешской и болгарских операциях. Также это подтверждается назначениями членов группы в этих двух странах. Кроме того, телефонные записи, проанализированы Bellingcat, показывают, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на востоке Украины, а также с местными главарями боевиков в 2014-2015 годах.

Эта гипотеза также дает основания считать, что в то время единственная в России крупномасштабная военная деятельность была в Украине. Вероятно, можно ожидать, что подпольные диверсионные подразделения, которые служат в Минобороны РФ, будут уделять первоочередное внимание снижению обороноспособности противников России в военное время.

Данные, рассмотрены Bellingcat, также вызывают сомнения в чешской официальной версии событий, которую совсем недавно продвигал президент Чехии Милош Земан.

После оглашения выводов чешских властей о том, что диверсионные операции в Врбетице были направлены против боеприпасов, принадлежащих болгарском производителю оружия и трейдеру EMCO, которые, согласно чешским официальных источников, предназначались для экспорта в Украину, компания опубликовала заявление для прессы, опровергая эту информацию. Она заявила, что во время взрывов она не собиралась отправлять запасы со складов в Болгарию, ни экспортировать их в любую страну, будь то Украина или Сирия.

В предыдущих сообщениях EMCO заявила, что ее продажи боеприпасов в Украине были ограничены по масштабам и времени.

В субботу, 17 апреля, Чехия объявила, что высылает 18 российских дипломатов, которых она узнала, как шпионов по делу, связанному с огромным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году в городе Врбетице. Целью диверсантов мог быть срыв поставки оружия Украиной. Во время происшествия погибли два человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия пыталась ослабить Украину на войне через Чехию и Болгарию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Смерч унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 15462
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11584
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 9675
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 1 Просмотров: 7497
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6948
Происшествия
Будут наказывать гривней и отнятием лицензии - юрист о новом законе для коллекторов
Будут наказывать гривней и отнятием лицензии - юрист о новом законе для коллекторов
 Просмотров: 81
Школьница ушла из дома от пьяной матери - та вспомнила о ней на следующий день
Школьница ушла из дома от пьяной матери - та вспомнила о ней на следующий день Просмотров: 126
В Польше украинец откусил ухо земляку
В Польше украинец откусил ухо земляку 1 Просмотров: 180
Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении
Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении
4
 1 Просмотров: 162
Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку
Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
21
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
2
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
Голосов: 468
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть